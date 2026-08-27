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Le plan Nasser

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

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Joachim Frost, un agent infiltré en Libye, doit revenir en " zone libre " dissimulé dans un cercueil, pour dévoiler un plan d'attentat orchestré par les services du colonel Kadhafi, intitulé " Opération Nasser ". Les services secrets libyens ont eu vent de la trahison et de l'exfiltration. Au fil de son enquête, Malko va, par l'intermédiaire d'une jeune idéaliste de gauche et ancienne maîtresse du colonel Kadhafi, Carrie Fisher, découvrir que l'action terroriste est coordonnée par la dangereuse Inge Klein. Malko la vit sortir son arme. Tranquillement, Inge Klein l'ajusta, le bras tendu. De toutes ses forces, il se jeta contre la portière opposée. Bloquée. Un coup de feu claqua et il banda tous ses muscles dans un futile effort pour arrêter le projectile de 9 mm lancé à 360 mètres-seconde.

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

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Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

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Le plan Nasser

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 27/08/2026

256 pages

Gérard de Villiers

8,75 €

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