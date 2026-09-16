Une histoire populaire des bistrots

Du débit de boissons de 1789 au comptoir du XXIe siècle, en passant par les caboulots du petit matin, les auberges de terroir, les grands cafés parisiens, ceux du commerce ou des sports, les grandes brasseries de province, cet ouvrage restitue la palette incroyablement riche de ce lieu familier. Les jeux et divertissements, la fréquentation féminine, l'âge d'or de l'apéro, la guinguette, l'importance du garçon de café, la figure de l'habitué... l'auteur explore toute la complexité du bistrot, poste d'observation privilégié de l'évolution de notre société. Le café s'affirme en lieu d'Histoire, parcouru lui-même par d'innombrables histoires, au ras du quotidien. Spécialiste de Montmartre et de la sociabilité artistique au XIXe siècle, Laurent Bihl enseigne l'histoire à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur l'image satirique mais tendent aussi vers l'histoire sociale et culturelle.