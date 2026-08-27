Le petit gland

Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie du chêne. Je suis né au mois de mai, dans un grand chêne, quand les bourgeons se réveillaient. Tout petit et vert comme les feuilles, personne ne me remarquait... Suivez un petit gland qui raconte sa naissance dans un chêne, sa chute à l'automne, son long repos sous la terre, puis sa transformation en jeune pousse, jusqu'au moment où, devenu un majestueux chêne, il laisse tomber à son tour plein de... petits glands. Un album immersif pour découvrir le cycle de vie du petit chêne, raconté à hauteur d'enfant.