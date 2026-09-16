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Jean-Pierre Papin

Papin Jean-pierre, Jean-Pierre Papin, Mario Albano

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Trente-cinq ans après son Ballon d'Or et au moment de quitter le monde du football, Jean-Pierre Papin revient sur son destin hors du commun. Celui d'un enfant du Nord, issu d'une famille de marins-pêcheurs, qui gravira tous les échelons jusqu'au sommet du football mondial. Il incarne à lui seul une génération et un style : celui du buteur spectaculaire, auteur des célèbres "papinades" . Dans ce livre, il nous plonge dans les coulisses des grands moments de sa carrière, partage de nombreuses anecdotes inédites, raconte ses années aux côtés de Bernard Tapie et évoque sa difficile reconversion dans le milieu du football. Il se confie aussi sur les épreuves qui ont jalonné sa vie et sur le combat qu'il mène, avec son épouse, pour accompagner leur fille Emily à travers l'association Neuf de Coeur. Un récit sincère et intime, à l'image de JPP : authentique, généreux et "droit au but" . Co-écrit avec Mario Albano, ancien journaliste de La Provence.

Par Papin Jean-pierre, Jean-Pierre Papin, Mario Albano
Chez Talent sport

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Auteur

Papin Jean-pierre, Jean-Pierre Papin, Mario Albano

Editeur

Talent sport

Genre

Football

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Jean-Pierre Papin

Papin Jean-pierre, Jean-Pierre Papin, Mario Albano

Paru le 16/09/2026

288 pages

Talent sport

19,90 €

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9782378155674
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