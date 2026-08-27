Ma jolie ville

Un grand " cherche et trouve " qui se déplie en tapis de jeu pour découvrir les premiers apprentissages. Dans Jolie-Ville, il se passe toujours quelque chose ! L'enfant explore une scène géante pleine de vie, riche en personnages, animaux et objets à retrouver. En observant les illustrations et en répondant aux questions, il découvre les couleurs, les chiffres, les bruits, les formes et les contraires. Une fois déplié, le livre se transforme en une scène idéale pour faire circuler petites voitures et figurines, pendant des heures de jeu sans fin ! Un beau livre interactif pour s'initier aux premiers apprentissages en jouant, dès 2 ans.