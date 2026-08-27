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#Album jeunesse

Ma jolie ville

Collectif, Tiago Americo

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Un grand " cherche et trouve " qui se déplie en tapis de jeu pour découvrir les premiers apprentissages. Dans Jolie-Ville, il se passe toujours quelque chose ! L'enfant explore une scène géante pleine de vie, riche en personnages, animaux et objets à retrouver. En observant les illustrations et en répondant aux questions, il découvre les couleurs, les chiffres, les bruits, les formes et les contraires. Une fois déplié, le livre se transforme en une scène idéale pour faire circuler petites voitures et figurines, pendant des heures de jeu sans fin ! Un beau livre interactif pour s'initier aux premiers apprentissages en jouant, dès 2 ans.

Par Collectif, Tiago Americo
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, Tiago Americo

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Tout-carton

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Ma jolie ville

Collectif, Tiago Americo

Paru le 27/08/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

14,95 €

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Scannez le code barre 9782384537167
9782384537167
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