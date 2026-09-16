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Calendrier portfolio Ranma 1/2

Rumiko Takahashi

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Dans ce remake pop et rythmé de l'oeuvre culte de Rumiko Takahashi, Akane apprend qu'elle est fiancée à Ranma, un jeune homme tout juste revenu de Chine avec une curieuse malédiction... En effet, au contact de l'eau froide, il se transforme en fille ! Dans cette situation la seule solution pour qu'il redevienne un garçon consiste à l'asperger d'eau chaude. Mais Akane découvre vite que Ranma n'est pas seul à être maudit... dans leur entourage certains se changent en panda, en cochon ou même en canard. De quoi fournir les meilleurs ingrédients d'une comédie pleine de rebondissements entre amour et rivalité ! Ce calendrier est composé de 8 posters grand format détachables qui raviront les fans de la série.

Par Rumiko Takahashi
Chez Ynnis Editions

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Auteur

Rumiko Takahashi

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Calendriers adulte

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Calendrier portfolio Ranma 1/2

Rumiko Takahashi

Paru le 16/09/2026

Ynnis Editions

19,90 €

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