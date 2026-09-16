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#Imaginaire

Himalaya Vaudou

Fred Bernard, Jean-Marc Rochette

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Il leur faudra gravir la montagne pour découvrir le plus incroyable des secrets ! Scandale ! Les grands de ce monde (hommes politiques, capitaines d'entreprises, diplomates, etc.), censés assurer l'équilibre et la bonne marche de nos sociétés, se transforment peu à peu en... animaux. Alors forcément, un léger vent de panique commence à souffler. Or cette étrange série de mutations est revendiquée par un gourou très médiatisé, retiré depuis peu au coeur de l'Himalaya et que l'opinion publique connaît sous le sobriquet de "Père Noël" . Lancés à sa recherche pour rapporter le scoop du siècle, trois émissaires triés sur le volet - un célèbre présentateur de JT cachant sa calvitie, un journaliste baroudeur tendance écolo et une star de télé-réalité fraîchement démoulée - vont découvrir le plus incroyable des secrets... Ce récit improbable perché en haute montagne méritait bien une nouvelle édition avec une nouvelle couverture ! Pour notre plus grand plaisir, deux complices, le défenseur humaniste de la nature Fred Bernard et le maître incontesté du dessin de montagne, Jean-Marc Rochette, se retrouvent dans cette folle tragi-comédie écolo qui n'a rien perdu de son pouvoir visionnaire. Un délice.

Par Fred Bernard, Jean-Marc Rochette
Chez Glénat

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Auteur

Fred Bernard, Jean-Marc Rochette

Editeur

Glénat

Genre

Divers

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Himalaya Vaudou

Fred Bernard, Jean-Marc Rochette

Paru le 23/09/2026

112 pages

Glénat

20,00 €

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