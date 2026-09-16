De Malte à El-Alamein Le bassin Méditerranéen, là où se déroule la " guerre en Méditerranée " couvre un espace maritime qui s'étend du détroit de Gibraltar au canal de Suez avant d'atteindre le Levant. Il est, pour l'Allemagne, en dépit de son alliance avec Rome, considéré comme un " espace secondaire " dans lequel elle subira, pour cette raison, une de ses défaites " majeures " à El-Alamein, à proximité du canal de Suez ! Pour le Royaume-Uni, la Méditerranée est la voie maritime qui lui permet d'accéder à son empire d'Extrême-Orient en évitant un long détour par le cap de Bonne-Espérance et de recevoir le pétrole du Moyen-Orient nécessaire, voire vital, à son effort de guerre. Ce n'est pas pour rien que la victoire britannique d'El-Alamein en novembre 1942 est considérée comme un " tournant " dans la guerre au même titre que la victoire de Stalingrad. Du Nord au Sud, la Méditerranée est un espace de transition qui en lie les deux rives, l'Europe du Sud à l'Afrique du Nord, et confère à celui qui les maîtrise une profondeur stratégique unique. Ce qui ne comprend pas la France de 1940. Pouvoir y naviguer, y transporter, hommes, armes et munitions, en empêchant " l'autre " d'en faire de même, impose de tenir des îles clés et disputées comme Malte, tenue par les Britanniques ou la Crète, conquise par les Allemands. Ce qui détermine le sort des batailles livrées de l'Egypte et de la Libye (El-Alamein, Tobrouk, Bir-Hakeim) au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie (opération Torch, Oran, Alger, ...) pendant la première partie de la guerre. Puis, pendant la seconde, c'est la maîtrise par les Alliés de la rive sud qui permet les débarquements réussis de Sicile, en Italie métropolitaine, puis en France (débarquement de Provence).