Une sorcière viendra au monde

La reine envoûtée Crucifié dans le désert sur ordre de Constantius, Conan est livré aux vautours et condamné à une lente agonie. Mais le Cimmérien refuse de mourir et quand une bande de pillards menée par Olgerd Vladislav décide de le détacher, Conan jure de retrouver Constantius. Or, tandis qu'il chevauche aux côtés des guerriers d'Olgerd, le royaume que Conan a juré de protéger se révèle en proie au chaos : la reine Taramis, autrefois juste et aimée, fait massacrer des soldats loyaux, impose des cultes impies et introduit un monstre dans le temple d'Ishtar. Dans les ruelles, on murmure qu'une ombre malfaisante tire les ficelles du pouvoir. Les survivants commencent à comprendre que la cité est sous influence maléfique... Et si une sorcière avait réussi à usurper les pouvoirs de la souveraine ? Il faudra que Conan se dresse contre la tyrannie de Constantius - qui oeuvre aux côtés de Taramis -, contre les créatures démoniaques et contre une femme surgie des ténèbres, dont la magie pourrait engloutir des nations entières... Avec cette aventure placée sous le signe de la magie noire, Corbeyran démontre une nouvelle fois son amour des littératures populaires et sa passion pour les écrivains de pulps. Un album aux dessins spectaculaires signés Stéphane Perger (Luminary, Tanis) qui donne à voir des séquences inoubliables. Entre sorcellerie, trahisons et complots, une épopée époustouflante qui adapte à la perfection l'une des nouvelles les plus emblématiques et fameuses de Robert E. Howard consacrées au Cimmérien.