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Le mini-guide des noeuds

Antoine Bugeon, Anthony Parayre

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Noeud de chaise, cabestan, pomme de touline... Du bivouac à l'escalade, de la voile aux petits bricolages outdoor, une invitation à apprendre 100 noeuds indispensables pour gagner en autonomie, s'adapter et se débrouiller partout et en toutes circonstances. Dans la collection " D'amour et d'eau fraîche ", le mini-guide pour maîtriser l'art des noeuds en pleine nature. Du bivouac à l'escalade, de la voile aux petits bricolages en plein air, découvrez 100 noeuds pour tout faire dans la vie ! Ce petit guide est un essentiel à glisser dans son sac avant toute aventure. Monter un abri, fixer une bâche, sécuriser une corde ou organiser son camp... grâce aux pas à pas illustrés, nouer devient un jeu d'enfant ! Un savoir-faire simple qui ouvre la voie à toutes les aventures !

Par Antoine Bugeon, Anthony Parayre
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Antoine Bugeon, Anthony Parayre

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Bricolage et création

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Le mini-guide des noeuds

Antoine Bugeon, Anthony Parayre

Paru le 27/08/2026

144 pages

Editions Eugen Ulmer

11,90 €

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