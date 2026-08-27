Quand l'amour échoue, peut-on tout recommencer ? Découvrez Elias et Harper dans Heart Shot, la nouvelle romance second chance de Lisa Blossom. Cinq années se sont écoulées depuis qu'Elias et Harper ont tenté l'impossible : transformer leur amitié en amour. L'échec de leur relation les a menés aux antipodes l'un de l'autre - lui prospère à Los Angeles grâce à son application révolutionnaire, elle poursuit ses rêves de scénariste dans les brumes de Vancouver. Quand le destin les réunit à nouveau, les blessures du passé refont surface. Entre reproches non formulés et sentiments enfouis, ils doivent affronter cette vérité dérangeante : certaines histoires méritent-elles une seconde chance, ou faut-il accepter que l'amour ne suffit pas toujours ? Dans ce spin-off captivant de Heart Campus, Elias Fisher et Harper Smith naviguent entre regrets et espoir, découvrant que grandir signifie parfois revenir sur ses pas pour mieux avancer.