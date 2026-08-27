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#Roman francophone

Heart Shot

Lisa Blossom

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Quand l'amour échoue, peut-on tout recommencer ? Découvrez Elias et Harper dans Heart Shot, la nouvelle romance second chance de Lisa Blossom. Cinq années se sont écoulées depuis qu'Elias et Harper ont tenté l'impossible : transformer leur amitié en amour. L'échec de leur relation les a menés aux antipodes l'un de l'autre - lui prospère à Los Angeles grâce à son application révolutionnaire, elle poursuit ses rêves de scénariste dans les brumes de Vancouver. Quand le destin les réunit à nouveau, les blessures du passé refont surface. Entre reproches non formulés et sentiments enfouis, ils doivent affronter cette vérité dérangeante : certaines histoires méritent-elles une seconde chance, ou faut-il accepter que l'amour ne suffit pas toujours ? Dans ce spin-off captivant de Heart Campus, Elias Fisher et Harper Smith naviguent entre regrets et espoir, découvrant que grandir signifie parfois revenir sur ses pas pour mieux avancer.

Par Lisa Blossom
Chez Slalom

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Auteur

Lisa Blossom

Editeur

Slalom

Genre

Romance sexy

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Heart Shot

Lisa Blossom

Paru le 27/08/2026

432 pages

Slalom

19,95 €

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