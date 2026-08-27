Pour cette rentrée littéraire, Le Tripode accueille une nouvelle voix venue de l'étranger, avec le premier roman de l'auteur italien Michele Ruol, finaliste du prix Strega 2025. Un texte bouleversant et pudique qui tisse une géographie du souvenir à travers les objets de la maison, et raconte le quotidien et les liens qui façonnent une famille. Certains événements marquent un avant et un après. La naissance d'Aîné puis de Cadet, par exemple, ou l'accident qui leur a coûté la vie. Dans la maison où Mère et Père se retrouvent à deux, seuls, tout les ramène aux souvenirs de leurs fils. A la manière d'un inventaire, ce roman retrace, objet par objet, bribe par bribe, la vie de cette famille, avant l'accident et jusqu'à vingt ans après. Avec justesse et pudeur, il tisse les événements du quotidien qui façonnent leurs liens et bouleversent leur existence. Au deuil, le texte oppose une présence enveloppante, celle des êtres chers. Inventaire de ce qu'il reste après que la forêt a brûlé est le premier roman de Michele Ruol. Il a été finaliste du prix Strega (équivalent du Goncourt en Italie).