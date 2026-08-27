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#Roman jeunesse

Vol au jardin botanique

Dominique Torti

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Découvrez " Vol au jardin botanique ", un livre de premières lectures de la série " Petit détective " pour les lecteurs débutants de 7 ans et plus ! Des histoires faciles à lire et amusantes pour débuter dans la lecture avec plaisir ! Conçu par une enseignante, le livre de premières lectures " Vol au jardin botanique " a été pensé pour les parents souhaitant proposer à leurs enfants qui débutent en lecture des livres de qualité, dont les histoires sont adaptées à leur niveau et à leurs centres d'intérêt. Vol au jardin botanique - Niveau 3 Dans ce livre, l'orchidée de Perlimpinpin fleurit au jardin botanique. C'est un évènement exceptionnel qui n'arrive que tous les 25 ans ! Alors que le public vient l'admirer, la plante disparaît mystérieusement. Lulu et Eliot parviendront-ils à résoudre cette enquête ? Le livre " Vol au au jardin botanique " (niveau 3) est adapté aux enfants à partir de 7 ans , qui maitrisent les bases de la lecture et quelques sons complexes. Au fil de la lecture des pages de ce livre, le lecteur en herbe découvre des défis de qui lui permettent de comprendre pleinement le sens des textes qu'il lit ! Et pour apprendre tout en s'amusant, des jeux sont présents à la fin du livre : labyrinthe, rébus, mots croisés... " Vol au jardin botanique " est un livre idéal pour transmettre le plaisir de la lecture à son enfan t et lui permettre de c ommencer à lire des livres seul à la maison . Quels sont les atouts des livres de premières lectures " Petit détective " ? Des histoires bien pensée s, sous forme d'enquêtes, drôles et pleines d'aventures Des textes courts et simples à lire , qui contribuent au plaisir de lire de l'enfant Une démarche qui vise véritablement la compréhension du sens des textes Des illustrations douces proches de l'univers des enfants Des personnages attachants , dont Lulu (une chatte) et Eliot (un lapin), non stéréotypés Une collection qui accompagne l'enfant ( plusieurs histoires et niveaux de difficulté ) Un contenu de qualité, conçu par une enseignante Comment choisir un livre de premières lectures " Petit détective " pour son enfant ? Les livres de cette collection sont généralement destinés aux enfants de 6 ans et plus . Dans les livres de premières lectures de niveau 1 , les textes sont relativement courts (de 60 à 200 mots) et ne comportent aucun son complexe. Dans les livres de premières lectures de niveau 2 , les enfants lisent des textes plus longs (200 à 300 mots). Un digramme (ou/ch/qu) et des mots outils (les, des, est) sont introduits. Dans les livres de premières lectures de niveau 3 , les textes sont plus longs. On utilise les sons de base, les digrammes et mots outils du niveau 2. Choisissez simplement le niveau qui vous semble le mieux convenir aux compétences actuelles de votre enfant en lecture et optez pour les histoires qui pourraient lui plaire ! Retrouvez juste ici une présentation complète de la collection Petit Détective .

Par Dominique Torti
Chez Ecole vivante

|

Auteur

Dominique Torti

Editeur

Ecole vivante

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Vol au jardin botanique

Dominique Torti

Paru le 27/08/2026

40 pages

Ecole vivante

5,50 €

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