Le petit monde cosy d'Atelier Sasu

40 planches pour un moment de douceur. Bienvenue dans l'univers tendre et réconfortant d'Atelier Sasu ! Préparer de délicieux biscuits à la cannelle, regarder la neige qui s'invite au jardin, coudre un patchwork bien douillet, sortir des décorations de Noël... Et s'il était temps de vous offrir une douce parenthèse cocooning ? Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Installée à Liège, @Atelier Sasu est une illustratrice aux oeuvres tendres. Elle sait créer des ambiances réconfortantes et un peu magiques dans lesquelles il fait bon se blottir !