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Le petit monde cosy d'Atelier Sasu

Anonyme, Atelier Sasu

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40 planches pour un moment de douceur. Bienvenue dans l'univers tendre et réconfortant d'Atelier Sasu ! Préparer de délicieux biscuits à la cannelle, regarder la neige qui s'invite au jardin, coudre un patchwork bien douillet, sortir des décorations de Noël... Et s'il était temps de vous offrir une douce parenthèse cocooning ? Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Installée à Liège, @Atelier Sasu est une illustratrice aux oeuvres tendres. Elle sait créer des ambiances réconfortantes et un peu magiques dans lesquelles il fait bon se blottir !

Par Anonyme, Atelier Sasu
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Anonyme, Atelier Sasu

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

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Le petit monde cosy d'Atelier Sasu

Anonyme, Atelier Sasu

Paru le 16/09/2026

96 pages

Dessain et Tolra

18,95 €

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Scannez le code barre 9782295018069
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