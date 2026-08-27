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Promesses de notre Seigneur Jésus Christ à ceux qui communient dans la bouche

Catalina Rivas

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Notre Seigneur Jésus-Christ donne un enseignement à Catalina Rivas sur la communion dans la bouche. Il fait des promesses à ceux qui la reçoivent de cette manière, ainsi qu'à ceux qui les diffusent. Catalina Rivas est une mystique contemporaine née à La Paz en Bolivie. Après une conversion en 1993, elle commence à recevoir des locutions intérieures. Sous la dictée de Jésus, elle écrit des centaines de pages de messages d'espérance, d'amour et de miséricorde. Les messages sont rassemblés en 1998 et reçoivent l'Imprimatur de l'évêque de Cochabamba. Par ailleurs, Catalina reçoit les stigmates dès 1994 puis fonde l'ANE, association de fidèles (Apostolat de la Nouvelle Evangélisation) dédiée à la transmission de la Bonne nouvelle de l'Evangile.

Par Catalina Rivas
Chez Rassemblement à son image Editions

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Auteur

Catalina Rivas

Editeur

Rassemblement à son image Editions

Genre

Témoins

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Promesses de notre Seigneur Jésus Christ à ceux qui communient dans la bouche

Catalina Rivas

Paru le 15/10/2026

27 pages

Rassemblement à son image Editions

3,00 €

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Scannez le code barre 9782364638334
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