Entre son travail à la librairie, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est loin d'être sa priorité. Alors, quand, à la veille de ses trente ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère - bien trop optimiste -, d'un mentor - improbable et potentiellement sociopathe - et d'un protecteur - exaspérément beau - lui suffira-t-elle pour réussir cette épreuve ?