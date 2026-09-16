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#Roman francophone

Rewitched

Lucy Jane Wood

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Entre son travail à la librairie, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est loin d'être sa priorité. Alors, quand, à la veille de ses trente ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère - bien trop optimiste -, d'un mentor - improbable et potentiellement sociopathe - et d'un protecteur - exaspérément beau - lui suffira-t-elle pour réussir cette épreuve ?

Par Lucy Jane Wood
Chez J'ai lu

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Auteur

Lucy Jane Wood

Editeur

J'ai lu

Genre

Contes et nouvelles

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Rewitched

Lucy Jane Wood trad. Agnès Espenan

Paru le 16/09/2026

574 pages

J'ai lu

10,00 €

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