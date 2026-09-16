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#Roman francophone

Billie Pretty a disparu

Sophie Astrabie

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Depuis qu'elle est enfant, Billie est élevée dans une petite ville de province par son grand-père. C'est dans ce milieu modeste où chaque centime compte, où les distractions sont rares, qu'elle grandit. Un jour d'été comme les autres, dans l'escalier de son immeuble, Billie rencontre Maxime. Avec lui, elle découvre l'amitié, la confiance et l'amour. Ils vont se perdre, se retrouver, se perdre encore... C'est l'histoire de deux êtres qui s'aiment depuis l'enfance, mais pas en même temps. C'est l'histoire d'une petite fille qui croit en sa légende personnelle. C'est l'histoire de Billie, qui va tout faire pour exister.

Par Sophie Astrabie
Chez J'ai lu

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Auteur

Sophie Astrabie

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Billie Pretty a disparu

Sophie Astrabie

Paru le 16/09/2026

283 pages

J'ai lu

8,80 €

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