Démocratie

En 1975, à Hawaï, les membres de la dynastie Christian se réunissent autour des corps inanimés de l'une des leurs, Janet, et de Wendell Omura, délégué au Congrès américain. Leur assassin est Paul, le père de Janet, rapidement interné dans un hôpital psychiatrique. Ce fait divers tragique, raconté à Joan Didion par Inez, la soeur de Janet, est l'occasion pour l'autrice de revenir sur une période sombre de l'histoire américaine, marquée par la guerre du Vietnam. Autour d'Inez, les Christian cherchent un sens à leur vie au-delà des mondanités et de la jet-set. Emportés dans les voyages, les grandes réceptions et la politique, certains se perdent dans la drogue tandis que d'autres cherchent à infiltrer les hautes sphères de la société. Alternant autobiographie, enquête journalistique et écriture romanesque, Joan Didion dresse le portrait d'une famille embourbée dans un monde qui a perdu les valeurs qui l'ont créé. C'est déjà la fin de l'Amérique qui nous a fait rêver. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Taffin-Jouhaud.