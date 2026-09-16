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#Roman francophone

Démocratie

Joan Didion

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En 1975, à Hawaï, les membres de la dynastie Christian se réunissent autour des corps inanimés de l'une des leurs, Janet, et de Wendell Omura, délégué au Congrès américain. Leur assassin est Paul, le père de Janet, rapidement interné dans un hôpital psychiatrique. Ce fait divers tragique, raconté à Joan Didion par Inez, la soeur de Janet, est l'occasion pour l'autrice de revenir sur une période sombre de l'histoire américaine, marquée par la guerre du Vietnam. Autour d'Inez, les Christian cherchent un sens à leur vie au-delà des mondanités et de la jet-set. Emportés dans les voyages, les grandes réceptions et la politique, certains se perdent dans la drogue tandis que d'autres cherchent à infiltrer les hautes sphères de la société. Alternant autobiographie, enquête journalistique et écriture romanesque, Joan Didion dresse le portrait d'une famille embourbée dans un monde qui a perdu les valeurs qui l'ont créé. C'est déjà la fin de l'Amérique qui nous a fait rêver. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Taffin-Jouhaud.

Par Joan Didion
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Joan Didion

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Démocratie

Joan Didion trad. Dominique Taffin-Jouhaud

Paru le 16/09/2026

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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