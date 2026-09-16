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La chair des autres

Claire Berest

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"Trouver la bonne distance est une question qui vous obsède quand vous écrivez. Mais quand vous écrivez sur une tragédie réelle et non fictionnelle, cette réflexion vous harcèle. Pour se donner le droit de parler de l'autre, la politesse serait de dévoiler d'où l'on parle. De faire corps, sans s'effacer". Depuis toujours, Claire Berest ausculte le point de bascule de nos vies, que ce soit dans l'espace du couple ou dans l'espace social. En 2024, elle a suivi les audiences du procès des viols de Mazan pour Paris Match. De cette expérience et de son obsession du fait divers, elle signe un texte fascinant sur les coulisses du mal et sur une femme devenue l'emblème du combat féministe. L'écrivaine pointe "l'inculture du viol" , la misère sociale et les responsabilités, individuelles ou collectives. Un récit d'utilité publique, aussi fort que le fait de société dont il rend compte. Aujourd'hui en France week-end. Armée d'images de Jérôme Bosch, de Stanley Kubrick, de concepts empruntés à Hannah Arendt, à Simone Weil et de sa boussole morale, Claire Berest éclaire Mazan d'une lumière oblique et profondément originale. Un livre qui nous élève. Elle.

Par Claire Berest
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Claire Berest

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Actualité médiatique France

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La chair des autres

Claire Berest

Paru le 16/09/2026

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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