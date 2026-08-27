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#Album jeunesse

Mes 10 plus belles musiques sonores de Beethoven pour bébé

Marie Deloste

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Les plus belles musiques de Beeethoven pour bercer, éveiller et accompagner les premiers instants de votre bébé ? Contrôle facile du volume - Deux boutons + et - permettent à l'enfant ou aux parents de régler le son à souhait, pour un usage sûr et confortable. ?? Interrupteur On/Off pratique - Allumer et éteindre le livre sonore est simple et rapide, idéal pour mettre la musique en pause ou économiser les piles. Tablette de 10 boutons en relief - A droite du livre, chaque bouton correspond à une musique : un accès direct et tactile pour stimuler l'autonomie de l'enfant. - Fonctionne avec des piles alcalines - Pas besoin de recharge : insérez simplement des piles pour profiter immédiatement des 10 plus belles musiques de Beethoven. Découverte musicale interactive - L'enfant peut écouter des morceaux célèbres comme Menuet en Fa majeur, La Marche turque ou Une petite musique de nuit tout en développant son oreille musicale et sa curiosité. - Un premier voyage dans la musique classique - Ce livre sonore fait découvrir aux enfants de 1 à 6 ans les plus belles mélodies de la musique classique à travers 10 extraits célèbres dont - La Sonate au Clair de lune, Symphonie pastorale, La symphonie n° 5, La Lettre à élise, La Marche turque, L'Ode à la joie... - 10 musiques à écouter facilement - Grâce aux boutons sonores adaptés aux petites mains, l'enfant peut déclencher lui-même chaque morceau et écouter les oeuvres à son rythme. - Idéal pour l'éveil musical des tout-petits - Les extraits courts et mélodieux stimulent l'oreille musicale, la curiosité et la sensibilité artistique dès le plus jeune âge. - Un livre illustré doux et immersif - De jolies illustrations accompagnent chaque musique et plongent l'enfant dans un univers poétique et apaisant. - Développe l'attention et la mémoire - Associer image et musique aide l'enfant à reconnaître les mélodies et développer ses capacités d'écoute. - Un moment de partage parents-enfants - Parfait pour écouter ensemble, se détendre avant le coucher ou découvrir la musique en famille. - Une idée cadeau éducative et originale - Un livre sonore musical idéal pour un anniversaire, Noël ou une première découverte de la musique classique.

Par Marie Deloste
Chez Thomas Jeunesse

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Auteur

Marie Deloste

Editeur

Thomas Jeunesse

Genre

Livres sonores

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Mes 10 plus belles musiques sonores de Beethoven pour bébé

Marie Deloste

Paru le 10/09/2026

20 pages

Thomas Jeunesse

14,50 €

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