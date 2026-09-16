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L'ombre du Ragnarök

Emma Noyes

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A Silver Shores, petite ville tranquille nichée sur les rives du lac Michigan, Charlie n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis la mort de sa soeur jumelle. Mais quand un élève de son lycée disparaît dans la forêt, laissant derrière lui une paire de chaussures et d'étranges symboles gravés sur un arbre, elle décide de mener sa propre enquête. Ses recherches la conduisent vers Elias Everhart, un nouvel élève aussi fascinant qu'insaisissable. Elias a un secret. Plus d'un, même. Ce qu'elle ignore encore, c'est que la vérité la plongera dans un univers caché, dans lequel la magie côtoie des créatures fabuleuses. Un monde dangereux, où son coeur sera mis à l'épreuve... et où son premier amour pourrait bien s'avérer voué à l'échec.

Par Emma Noyes
Chez Albin Michel

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Auteur

Emma Noyes

Editeur

Albin Michel

Genre

Mondes fantastiques

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L'ombre du Ragnarök

Emma Noyes

Paru le 16/09/2026

416 pages

Albin Michel

19,90 €

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Scannez le code barre 9782226489975
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