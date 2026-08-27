Et si Jésus avait été initié en Inde ? Et si Marie-Madeleine avait été bien plus qu'une disciple ? Et si la crucifixion n'avait pas été la fin de son histoire ? Dans L'Ardeur , Daniel Odier nous fait revivre la figure de Jésus à la lumière des évangiles apocryphes, du tantrisme cachemirien et des sagesses non-duelles de l'Inde. Il imagine un Jésus voyageur, formé auprès des sages d'Orient, porteur d'un enseignement d'amour, de liberté et d'union avec le divin. Il redonne aussi à Marie-Madeleine sa place essentielle : femme initiée, compagne spirituelle et charnelle, gardienne d'un christianisme vivant, ardent, non dogmatique. Roman spirituel, récit initiatique, méditation sur le corps et le sacré, L'Ardeur ouvre une voie audacieuse : celle d'un christianisme des origines réconcilié avec le féminin, le désir, la sagesse et la joie. Un texte étonnant, inspirant, profondément libre.