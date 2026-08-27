Pendant trente-cinq ans, Frédéric Théry a travaillé le bois. Dans son atelier d'ébéniste, il a appris la patience, la précision du geste, l'écoute de la matière, le respect des veines, des noeuds et des fêlures. Puis un jour, la vie l'a conduit à fermer cet atelier. Mais un autre atelier s'est alors ouvert : l'atelier intérieur. Frédéric Théry fait de son expérience d'artisan une métaphore lumineuse du chemin méditatif. Comme le bois, l'être humain porte ses marques, ses tensions, ses blessures, ses résistances. Et comme l'artisan, nous pouvons apprendre à ne plus les rejeter, mais à les accueillir, les écouter, les transformer. Méditer, ici, ce n'est pas se contrôler ni devenir parfait. C'est se déposer. C'est cesser de lutter contre ce qui est, ouvrir l'armure, reconnaître la peur, laisser revenir la douceur, le souffle, la confiance. Chapitre après chapitre, à travers une écriture simple, directe et incarnée, l'auteur propose des petites pratiques pour retrouver une présence plus vaste, plus vulnérable, plus aimante. Ni traité abstrait ni méthode rigide, L'atelier intérieur est un compagnon de route pour tous ceux qui cherchent une spiritualité vivante, ancrée dans le quotidien, attentive au corps, à l'émotion, à la relation et au silence.