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Comme des esclaves

Alizée Delpierre

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Après Servir les riches, la nouvelle enquête de terrain d'Alizée Delpierre. Comment devient-on un ou une " esclave " aujourd'hui en France ? Comment y survivre, y résister, en sortir ? Que sait-on de celles et ceux qui exploitent ? L'Etat lutte-t-il réellement contre la surexploitation au travail ? Et que dit celle-ci des transformations récentes du capitalisme ? Ce récit d'enquête, à la fois sensible et accessible, interroge les frontières souvent floues entre contrainte et consentement, vie et survie, logiques de profit et surexploitation.

Par Alizée Delpierre
Chez La Découverte

|

Auteur

Alizée Delpierre

Editeur

La Découverte

Genre

Sociologie

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Comme des esclaves

Alizée Delpierre

Paru le 27/08/2026

216 pages

La Découverte

21,00 €

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