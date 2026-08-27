Comme des esclaves

Après Servir les riches, la nouvelle enquête de terrain d'Alizée Delpierre. Comment devient-on un ou une " esclave " aujourd'hui en France ? Comment y survivre, y résister, en sortir ? Que sait-on de celles et ceux qui exploitent ? L'Etat lutte-t-il réellement contre la surexploitation au travail ? Et que dit celle-ci des transformations récentes du capitalisme ? Ce récit d'enquête, à la fois sensible et accessible, interroge les frontières souvent floues entre contrainte et consentement, vie et survie, logiques de profit et surexploitation.