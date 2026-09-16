Sacabosse et Népointu

Après le succès de La princesse qui pue qui pète : place aux sorcières ! Sacabosse la sorcière est toujours de mauvaise humeur. Sans jamais s'arrêter, elle râle contre le monde entier. Même les cailloux l'énervent. Pourtant, fut un temps où Sacabosse était toujours de bonne humeur. Cette sympathique petite sorcière adorait étudier à l'Ecole de magie du professeur Filopatte. Appréciée et douée, Sacabosse avait toutes ses chances pour gagner le Grand Concours de Magie qui récompensait la meilleure sorcière de l'année. C'était sans compter sur sa camarade de classe et rivale, Népointu, pour qui il est hors de question de lui laisser la vedette !