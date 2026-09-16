Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Sacabosse et Népointu

Thierry Manès, Marie Tibi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après le succès de La princesse qui pue qui pète : place aux sorcières ! Sacabosse la sorcière est toujours de mauvaise humeur. Sans jamais s'arrêter, elle râle contre le monde entier. Même les cailloux l'énervent. Pourtant, fut un temps où Sacabosse était toujours de bonne humeur. Cette sympathique petite sorcière adorait étudier à l'Ecole de magie du professeur Filopatte. Appréciée et douée, Sacabosse avait toutes ses chances pour gagner le Grand Concours de Magie qui récompensait la meilleure sorcière de l'année. C'était sans compter sur sa camarade de classe et rivale, Népointu, pour qui il est hors de question de lui laisser la vedette !

Par Thierry Manès, Marie Tibi
Chez Casterman

|

Auteur

Thierry Manès, Marie Tibi

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sacabosse et Népointu par Thierry Manès, Marie Tibi

Commenter ce livre

 

Sacabosse et Népointu

Thierry Manès, Marie Tibi

Paru le 16/09/2026

26 pages

Casterman

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203303638
9782203303638
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.