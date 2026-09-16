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#Essais

Aide-mémoire d'aromathérapie

Michel Faucon

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Cet aide-mémoire d'aromathérapie clinique a été conçu pour offrir une synthèse claire, structurée et immédiatement opérationnelle. La première partie rappelle les principaux fondements de l'aromathérapie, en mettant en lumière la dimension scientifique qui caractérise l'Ecole française d'aromathérapie, ainsi que la notion de "qualité médicale" au coeur de l'Ecole Aroma-Sciences. La deuxième partie présente un vaste formulaire de pratique clinique, élaboré à partir de l'état actuel des connaissances, couvrant plus de 160 indications, somatiques comme psycho-émotionnelles. Enfin, une troisième partie propose une centaine de monographies synthétiques consacrées aux principales matières aromatiques utilisées en pratique courante, permettant au lecteur de disposer, en un seul volume, d'un support de référence à la fois concis, fiable et orienté vers la clinique.

Par Michel Faucon
Chez Dunod

|

Auteur

Michel Faucon

Editeur

Dunod

Genre

Aromathérapie - Huiles essenti

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Aide-mémoire d'aromathérapie

Michel Faucon

Paru le 16/09/2026

640 pages

Dunod

39,00 €

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Scannez le code barre 9782100896844
9782100896844
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