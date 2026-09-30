Danse avec les dragons

"China Shock 2. 0" : alors que le déficit commercial européen avec la Chine approche le milliard d'euros par jour, le réflexe de l'Europe est de se mettre sur la défensive. Mais on ne peut ni rivaliser, ni négocier, ni construire avec ce que l'on refuse de comprendre. Les champions chinois se rapprochent toujours davantage des consommateurs européens, dans les véhicules électriques, l'IA, les technologies vertes, le commerce en ligne... Et si, au lieu de les considérer comme des adversaires, nous cherchions à comprendre comment ils fonctionnent, leurs forces et leurs fragilités ? Et faisions de cette compréhension un levier de compétitivité ? Il ne s'agit pas de prôner une ouverture naïve. Comprendre les entreprises chinoises permettra à l'Europe de fixer des règles, d'exiger la réciprocité et d'être ferme quand il le faut. Cet ouvrage affronte les questions que l'Europe ne peut plus éluder et pose les principes qui doivent guider nos choix pour faire de cette relation un levier d'innovation, de réindustrialisation et d'autonomie stratégique.