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#Album jeunesse

Au lit, petit ours !

Rhiannon Fielding, Chris Chatterton

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Un album adorable pour explorer la forêt en douceur avant l'heure du coucher. Petit Ours n'arrive pas à dormir. Alors il décide de partir explorer la forêt à la recherche du meilleur lit possible. Celui de Renard fait un peu peur, celui de Souris est trop petit... Mais voilà qu'il ne lui reste que dix minutes pour trouver son petit lit ! Une histoire du soir aux allures de contes de fées pour les enfants et les ours en peluche du monde entier, avec un compte à rebours jusqu'au coucher. Retrouvez dans la même collection : Au lit, petite licorne ! Au lit, bébé licorne ! Joyeux anniversaire, petite licorne ! Au lit, petit dinosaure ! Au lit, petit dragon ! Au lit, petite fée ! Au lit petite licorne ! C'est Noël ! Au lit, petit dinosaure ! La grande course Au lit, petit loup ! Au lit, petite souris ! Au lit, petite sirène !

Par Rhiannon Fielding, Chris Chatterton
Chez Editions Gründ

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Auteur

Rhiannon Fielding, Chris Chatterton

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Au lit, petit ours !

Rhiannon Fielding, Chris Chatterton

Paru le 27/08/2026

32 pages

Editions Gründ

12,95 €

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