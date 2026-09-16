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La boite à outils de l'auditeur financier

Sylvain Boccon-Gibod, Eric Vilmint

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Dans un contexte d'inflation réglementaire, de transformation numérique et d'exigence accrue de transparence, le commissaire aux comptes se positionne comme un pilier de la confiance. Comment faire de chaque mission une preuve de valeur ajoutée et s'affirmer comme un acteur incontournable dans un environnement économique et politique incertain ? Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! Des fiches outils directement opérationnelles au quotidienUne présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentielDes conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir 67 OUTILS EN 8 OBJECTIFSBases réglementaires et méthodologiquesBases de la formalisation et du relationnelPhase préliminaireTechniques élémentairesApproche spécifique sur les comptes d'actifApproche spécifique sur les comptes de passifProcédures analytiques et autres contrôles générauxComptes consolidés 3 VIDEOS D'APPROFONDISSEMENTL'esprit de l'auditeurL'importance de la communicationL'approche par les risques Cette 4e édition intègre les évolutions de la profession (loi Pacte, nouveaux seuils, normes déontologiques et convergence ISA), et offre une approche pratique pour appliquer ces exigences et sécuriser les missions des auditeurs, débutants comme confirmés.

Par Sylvain Boccon-Gibod, Eric Vilmint
Chez Dunod

|

Auteur

Sylvain Boccon-Gibod, Eric Vilmint

Editeur

Dunod

Genre

Audit

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La boite à outils de l'auditeur financier

Sylvain Boccon-Gibod, Eric Vilmint

Paru le 16/09/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100894888
9782100894888
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