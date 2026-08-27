Deux négociateurs dévoilent enfin l'envers du processus israélo-palestinien : erreurs, illusions et vérités cachées qui expliquent pourquoi la paix n'a jamais eu lieu. " L'un des meilleurs livres de 2025. Un livre brillant" David Remnick, The New Yorker "Un livre à lire absolument" Shadi Hamid, chroniqueur au Washington Post "Un récit fulgurant" Philip Stephens, Financial Times Dans Demain c'est hier, Hussein Agha et Robert Malley, deux négociateurs chevronnés, racontent l'envers du décor : les illusions diplomatiques, les erreurs stratégiques et les récits trompeurs qui ont façonné notre compréhension du conflit israélo-palestinien. S'appuyant sur leurs échanges avec les principaux acteurs israéliens (Barach, Rabin), palestiniens (Arafat et Abbas) et américains (Clinton, Obama et Biden) et leur participation à des pourparlers secrets pendant des décennies, les auteurs montrent comment la diplomatie a fini par ignorer les réalités profondes du conflit et mener au désastre. Ils soulignent entre autres que la solution à deux Etats n'est devenue un objectif mondial que lorsqu'elle n'était plus viable ; que les responsables américains ont préféré des stratagèmes techniques à une confrontation franche avec le passé. Ils dressent également des portraits sans concession des principales figures du conflit. Un essai brillant, lucide et courageux qui change radicalement notre regard sur l'un des conflits les plus tragiques et les plus déterminants de notre temps. Hussein Agha s'intéresse aux affaires israélo-palestiniennes et aux négociations entre les deux parties depuis plus d'un demi-siècle. Il a été chercheur associé senior à Chatham House et, jusqu'en 2023, membre associé senior du St. Antony's College d'Oxford pendant plus de 25 ans. Il a coécrit avec A. S. Khalidi des ouvrages sur la Syrie, l'Iran, la sécurité nationale palestinienne et la diplomatie. Il est rédacteur en chef de Mideast Mirror. Robert Malley a occupé des postes de haut niveau sur le Moyen-Orient au sein des administrations des présidents Clinton, Obama et Biden. Il a été président-directeur général de l'International Crisis Group. Il occupe actuellement les fonctions de chercheur senior et de maître de conférences à la Jackson School de l'université de Yale.