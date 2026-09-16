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#Essais

Au nom du peuple français

François Molins

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Visage de l'antiterrorisme lors de la vague d'attentats de 2012 à 2018, François Molins est devenu en quelques années le procureur le plus connu de France. Il fut le premier à instaurer une communication claire, neutre et objective pour rassurer le pays pendant les crises majeures. Son intégrité et son courage l'ont hissé au rang des grandes figures de la magistrature. Au cours des principales affaires politico-financières de ces dernières années - Bygmalion, Cahuzac, Dupond-Moretti... -, il a incarné un inflexible contre-pouvoir. Son récit intime et captivant nous plonge au coeur de l'institution judiciaire à laquelle il s'est dédié quarante-six ans durant, avec toujours la même boussole : l'indignation face à l'injustice.

Par François Molins
Chez Flammarion

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Auteur

François Molins

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité politique France

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Au nom du peuple français

François Molins

Paru le 23/09/2026

368 pages

Flammarion

9,50 €

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Scannez le code barre 9782080170088
9782080170088
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