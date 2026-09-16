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Le vélo m'a sauvé

Kilian Bron

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Lorsqu'il découvre le VTT à l'adolescence, Kilian Bron comble un immense désir de liberté qui l'habite depuis l'enfance. Avec son engin à deux roues, il explore la forêt de Malgovert, sur les hauteurs de Bourg-Saint-Maurice, puis dévale les pistes de la station des Arcs. Grâce au vélo, il exauce les rêves d'évasion qu'il nourrit entre les quatre murs de sa chambre, où il se réfugie pour échapper aux tourments familiaux. Un foyer entre affection et discorde, ayant façonné l'homme et le pilote qu'il est devenu. Vététiste professionnel parmi les plus doués de sa génération, Kilian Bron est accro aux risques. Mais s'il adore flirter avec le vide, c'est avant tout par amour des montagnes et du pilotage, un art qui le tempère et qu'il a mis des années à maîtriser.

Par Kilian Bron
Chez Flammarion

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Auteur

Kilian Bron

Editeur

Flammarion

Genre

Cyclisme, VTT

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Le vélo m'a sauvé

Kilian Bron

Paru le 23/09/2026

208 pages

Flammarion

8,40 €

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Scannez le code barre 9782080169983
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