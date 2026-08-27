Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Mon Coach en DCG 2 : Droits des sociétés et des groupements d'affaires

Julie Boyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Décrochez votre DCG avec Vuibert ! Découvrez Mon Coach en DCG 2 : Droit des sociétés et groupements d'affaires, pour vous accompagner vers la réussite Préparation intensive ou révisions de dernière minute, retrouvez dans un petit format malin à emmener partout : - Un QCM diagnostic pour évaluer votre niveau et vos besoins dans la préparation à l'examen - Un planning pour optimiser votre parcours de révision - 69 fiches synthétiques et visuelles pour saisir le programme - De nombreux entraînements progressifs - Des corrigés détaillés, pas à pas, à télécharger sur le site dcg. vuibert. fr - 2 sujets type d'examen corrigés pour être prêts le jour J - Des conseils et astuces tout au long du livre Mon Coach en DCG, la nouvelle collection pour réviser simplement et s'entraîner efficacement !

Par Julie Boyer
Chez Vuibert

|

Auteur

Julie Boyer

Editeur

Vuibert

Genre

DCG2 Droit des sociétés

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon Coach en DCG 2 : Droits des sociétés et des groupements d'affaires par Julie Boyer

Commenter ce livre

 

Mon Coach en DCG 2 : Droits des sociétés et des groupements d'affaires

Julie Boyer

Paru le 27/08/2026

240 pages

Vuibert

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311415193
9782311415193
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.