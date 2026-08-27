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Systèmes d'information de gestion DCG 8

Véronique Dereux, Brice Drezet

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Par Véronique Dereux, Brice Drezet
Chez Vuibert

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Auteur

Véronique Dereux, Brice Drezet

Editeur

Vuibert

Genre

DCG8 Système d'information de

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Systèmes d'information de gestion DCG 8

Véronique Dereux, Brice Drezet

Paru le 27/08/2026

408 pages

Vuibert

33,00 €

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