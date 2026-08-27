Couture sur mesure

Avec ce livre, personnalisez des patrons de couture pour fabriquer des vêtements uniques, adaptés à votre morphologie et à votre style ! L'auteure vous guide pas à pas dans la réalisation de vêtements à votre image, tout en vous encourageant à découvrir de nouvelles techniques, à être créative et à prendre confiance en vous et dans votre pratique. Après un résumé des outils essentiels pour la couture, des différents choix de tissus et des principales techniques à connaître, vous apprendrez à : - Dessiner facilement des patrons correspondant à vos mensurations. - Innover à partir de vêtements existants. - Identifier et résoudre un problème d'ajustage. - Couper et coudre les différents tissus pour en faire des pièces qui vous ressemblent. Les 16 magnifiques modèles imaginés par l'auteure (robes, jupes, petits hauts, pantalon, combinaison...) sont faciles à réaliser et vous permettront d'acquérir les bases nécessaires pour donner vie à vos propres créations !