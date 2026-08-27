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Couture sur mesure

Marie-Noëlle Antolin, Elisalex Jewell

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Avec ce livre, personnalisez des patrons de couture pour fabriquer des vêtements uniques, adaptés à votre morphologie et à votre style ! L'auteure vous guide pas à pas dans la réalisation de vêtements à votre image, tout en vous encourageant à découvrir de nouvelles techniques, à être créative et à prendre confiance en vous et dans votre pratique. Après un résumé des outils essentiels pour la couture, des différents choix de tissus et des principales techniques à connaître, vous apprendrez à : - Dessiner facilement des patrons correspondant à vos mensurations. - Innover à partir de vêtements existants. - Identifier et résoudre un problème d'ajustage. - Couper et coudre les différents tissus pour en faire des pièces qui vous ressemblent. Les 16 magnifiques modèles imaginés par l'auteure (robes, jupes, petits hauts, pantalon, combinaison...) sont faciles à réaliser et vous permettront d'acquérir les bases nécessaires pour donner vie à vos propres créations !

Par Marie-Noëlle Antolin, Elisalex Jewell
Chez Le Temps Apprivoisé (LTA)

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Auteur

Marie-Noëlle Antolin, Elisalex Jewell

Editeur

Le Temps Apprivoisé (LTA)

Genre

Couture, tricot

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Couture sur mesure

Marie-Noëlle Antolin, Elisalex Jewell

Paru le 27/08/2026

176 pages

Le Temps Apprivoisé (LTA)

22,00 €

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