Sous la brume

Imaginez une technologie capable de repêcher des sons dans les Objets du passé... Imaginez une technologie capable de repêcher des sons dans les Objets du passé... Le papyrus Jarf recracherait des pistes audios millénaires : entre Tourah et Gizeh, on entendrait les voix des Egyptiens chargés d'alimenter en pierres la future pyramide de Kheops... Les céramiques mycéniennes nous ouvriraient les portes dérobées de la Grèce antique... Des pans entiers de l'histoire romaine jailliraient des innombrables poteries samiennes... Quel latin ont parlé les Romains du 1er siècle avant notre ère ? Qu'a chanté le petit peule au sujet d'Antoine et Cléopâtre ? Qu'ont murmuré les potiers de Pompéi juste avant l'éruption du Vésuve ? Où qu'on se penche, les possibilités seraient prodigieuses et vertigineuses... En 2090, cette technologie existe. Elle se nomme POSEIDON(r)... Et elle cache un terrible secret.