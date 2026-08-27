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#Roman jeunesse

Une rivière de secrets

Erin Hunter

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La nouvelle série phénomène d'Erin Hunter : Les Messagers du dragon ! Le tome 2 enfin en poche. Pluie, Feuille et Esprit viennent juste d'apprendre la vérité sur leurs familles. Mais ils ne savent pas tout, loin de là ! Alors qu'ils mènent l'enquête pour dévoiler le mystère de leurs origines, la menace de Nocturne se précise : le faux Messager du Dragon s'appuie sur une ancienne prophétie pour consolider son mensonge et étendre son emprise sur les animaux. Les trois jeunes pandas ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour protéger le Royaume des Bambous de l'imposteur... L'avenir et la paix dépendent de leurs retrouvailles. Mais pourront-ils se réunir à temps ?

Par Erin Hunter
Chez Pocket

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Auteur

Erin Hunter

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Une rivière de secrets

Erin Hunter trad. Frédérique Fraisse

Paru le 27/08/2026

288 pages

Pocket

7,80 €

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Scannez le code barre 9782266358644
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