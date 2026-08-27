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#Polar

Tout renaît

Juan Gómez-Jurado

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Redoutablement efficace. Captivant. Unique. Dans une autre vie, Aura Reyes était cadre dans une banque d'investissement. Mais tout a changé. Huit mois plus tôt, accusée à tort de fraude à grande échelle, elle a été incarcérée à Matasnos, le fond des latrines du système carcéral espagnol. Là, à cet instant, tout ce dont elle a besoin, c'est de survivre quelques minutes de plus. Et c'est loin d'être une mince affaire. En face, elles sont quatre. Elle, en revanche, est acculée dans la cour de la prison. Sans compter qu'elle n'a jamais été douée pour se défendre. Ou peut-être que si. Surtout quand l'enjeu est de récupérer ses filles et de les mettre en sécurité... Non, elle ne mourra pas aujourd'hui. Ni demain d'ailleurs. Cette fin n'est pas une option ! Traduit de l'espagnol par Judith Vernant

Par Juan Gómez-Jurado
Chez Fleuve Noir

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Auteur

Juan Gómez-Jurado

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

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Tout renaît

Juan Gómez-Jurado trad. Judith Vernant

Paru le 27/08/2026

496 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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