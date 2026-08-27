Tout renaît

Redoutablement efficace. Captivant. Unique. Dans une autre vie, Aura Reyes était cadre dans une banque d'investissement. Mais tout a changé. Huit mois plus tôt, accusée à tort de fraude à grande échelle, elle a été incarcérée à Matasnos, le fond des latrines du système carcéral espagnol. Là, à cet instant, tout ce dont elle a besoin, c'est de survivre quelques minutes de plus. Et c'est loin d'être une mince affaire. En face, elles sont quatre. Elle, en revanche, est acculée dans la cour de la prison. Sans compter qu'elle n'a jamais été douée pour se défendre. Ou peut-être que si. Surtout quand l'enjeu est de récupérer ses filles et de les mettre en sécurité... Non, elle ne mourra pas aujourd'hui. Ni demain d'ailleurs. Cette fin n'est pas une option ! Traduit de l'espagnol par Judith Vernant