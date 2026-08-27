Une année cosy

Un planner aux couleurs d'@ameliesworkshop pour une année 100 % cosy ! Amélie's Worskhop vous accompagne sur 12 mois de janvier à décembre 2027 avec ce planner créatif. Retrouvez mois par mois : Un superbe coloriage sur une double page Le mois en un clin d'oeil, avec de larges cases pour écrire et des éléments à colorier Les pages semaines, avec des espaces de notes et des to do lists Des tutoriels inédits d'Amélie pour apprendre à colorier et à dessiner cosy Des conseils et inspirations pour une année créative Ce bel objet de papeterie est doté d'un joli élastique ondulé pour le fermer.