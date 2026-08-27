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Une année cosy

Amelie's Workshop, Amelie Soutsamrane

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Un planner aux couleurs d'@ameliesworkshop pour une année 100 % cosy ! Amélie's Worskhop vous accompagne sur 12 mois de janvier à décembre 2027 avec ce planner créatif. Retrouvez mois par mois : Un superbe coloriage sur une double page Le mois en un clin d'oeil, avec de larges cases pour écrire et des éléments à colorier Les pages semaines, avec des espaces de notes et des to do lists Des tutoriels inédits d'Amélie pour apprendre à colorier et à dessiner cosy Des conseils et inspirations pour une année créative Ce bel objet de papeterie est doté d'un joli élastique ondulé pour le fermer.

Par Amelie's Workshop, Amelie Soutsamrane
Chez Solar

|

Auteur

Amelie's Workshop, Amelie Soutsamrane

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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Une année cosy

Amelie's Workshop, Amelie Soutsamrane

Paru le 27/08/2026

168 pages

Solar

17,95 €

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9782263194108
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