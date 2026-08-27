La Révolution française

La rencontre au sommet d'un historien éminent avec un immense événement. Tournant capital de l'histoire de France, la Révolution a amené avec elle la fin de l'Ancien Régime et des privilèges, la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, la liberté individuelle, l'égalité civile, le début d'une représentation nationale et la fondation de l'Etat-Nation, dans l'enthousiasme des soldats de l'an II, de la Marseillaise et du drapeau tricolore. Aucune période n'a connu en si peu de temps autant de remises en cause, de bouleversements politiques, culturels ou religieux, de réformes de structures, qui ont ouvert, de façon chaotique parfois, les voies de la modernité. De la multitude d'ouvrages qui lui ont été consacrés, furent bien souvent retenues les réhabilitations et condamnations des principaux personnages ou courants politiques à l'oeuvre au cours de la période, formant un noeud mémoriel, de la Terreur aux guerres de Vendée, encore prégnant de nos jours. Tel n'est pas l'objet de ce livre sans précédent. Il s'agit à travers un récit vivant et coloré, sous la plume aiguisée de Jean-Christian Petitfils, d'analyser, de clarifier, et tout simplement de comprendre les bouleversements intervenus, en se servant des concepts de la science politique moderne : souveraineté, légitimité, représentation, élections, démocratie, mise en scène symbolique des évènements, dérive autoritaire, voire totalitaire... Il en ressort une vision neuve, décapante de la Révolution, loin du catalogue des faux semblants et des nostalgies trompeuses. Une somme écrite avec maestria et qui, paradoxalement, manquait, tant la radicalité partisane l'a jusqu'alors emporté sur l'histoire pour traiter de cette période matricielle.