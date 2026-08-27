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Dictionnaire amoureux du bonheur

Jean-Paul Enthoven

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"Il faut aimer le bonheur malgré lui, et résolument". Jean-Paul Entoven partage avec nous les 1001 petits et grands bonheurs qui apportent bonne humeur et entrain à sa vie. Pourquoi le bonheur, ce " Souverain Bien " qui fut longtemps le but ultime de toute existence, a-t-il désormais si mauvaise réputation chez les Modernes ? Pourquoi l'esprit du temps tient-il la moindre félicité en grande suspicion tout en lui préférant l'esthétique des mélancolies et des passions tristes ? L'auteur de ce Dictionnaire amoureux - un biophile situé par tempérament aux antipodes des conformismes du désespoir - prend ici le parti de revisiter les circonstances, les concepts, les hauts exemples, les esthétiques, les épisodes d'hier et d'aujourd'hui, qui portent et légitiment sa conception d'une allégresse possible. D'où cet ouvrage où l'on croisera, entre cent autres, Sénèque, le prince de Ligne, Camus, Montaigne, Schopenhauer, Apollinaire, Vivant Denon, Hemingway, Stendhal, Philippe Sollers, Lucrèce, ainsi que toute une phalange de femmes intelligentes et joyeuses. On y croisera également des paysages sublimes, des souvenirs, des raisonnements, des saints, des ritournelles, des affects, des légendes, des mythes, des pessimistes, des poètes illustres ou anonymes, tous escortés d'anecdotes ensoleillées et d'amours réussies sans lesquelles le genre humain s'ennuierait en ce monde. " Les hommes cherchent toujours leur bonheur, même ceux qui vont se pendre ", écrivait Pascal. Et si c'était vrai ?

Par Jean-Paul Enthoven
Chez Plon

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Auteur

Jean-Paul Enthoven

Editeur

Plon

Genre

Littérature française

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Dictionnaire amoureux du bonheur

Jean-Paul Enthoven

Paru le 27/08/2026

576 pages

Plon

27,00 €

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