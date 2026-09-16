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Je t'aimerai toujours

Disney

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Un beau recueil pour rassurer son enfant sur l'amour que vous lui portez. Blotissez-vous l'un contre l'autre et partagez un moment privilégié, avec ce recueil de 8 histoires touchantes qui abordent les relations parent-enfant, l'amour en famille, la complicité et la confiance. Contient : Les 101 Dalmatiens, Le héros du jour ; Le Roi Lion, Les qualités d'un roi ; Vaiana 2, Le babysitter de Simea ; Coco, L'orchestre de la famille Rivera ; Rebelle, Une journée mère-fille ; Raya et le dernier dragon, L'ingrédient secret de Raya ; La Reine des Neiges, Souvenir d'enfance ; Lilo et Stitch, Le premier anniversaire de Stitch

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

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Je t'aimerai toujours

Disney

Paru le 16/09/2026

128 pages

Hachette

13,95 €

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Scannez le code barre 9782017376484
9782017376484
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