Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Le temps de l'innocence et autres romans

Edith Wharton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cinq grands romans, cinq portraits de femmes confrontées aux codes d'une société new-yorkaise et européenne au tournant du XIXe siècle, portés par l'ironie et la finesse d'Edith Wharton : un classique incontournable et une porte d'entrée dans l'oeuvre pour les lectrices contemporaines, sensibles aux grandes héroïnes. Edith Wharton, la plume moderne et affranchie d'une pionnière Dans ce volume, la romancière américaine Edith Wharton décrypte la haute société new-yorkaise et européenne où, dans un monde d'hommes, les destins féminins se jouent entre contrainte et désir, conventions et émancipations. " Les gens trop sages ne me convainquent pas : ils n'ont jamais été tentés... " - Edith Wharton CHEZ LES HEUREUX DU MONDE (1905) LES BEAUX MARIAGES (1913) ETE (1917) LE TEMPS DE L'INNOCENCE (1920) LA SPLENDEUR DES LANSING (1922) Edith Wharton place la femme au coeur de ses romans. Elle fait preuve de classicisme, finesse psychologique et nuance dans l'analyse des sentiments, tout en décrivant l'impact de l'environnement et de la société sur l'individu, et la place des femmes dans un monde codifié. Dans cette sélection elle explore : Lily Bart (Chez les heureux du monde) : jeune femme pauvre et belle, aspirant à un mariage riche mais perdue par les contraintes sociales. Charity (Eté) : audacieuse et indépendante, prenant en main son destin là où les hommes n'ont pas besoin de courage. Undine (Les Beaux Mariages) : ambitieuse, vaniteuse et indomptable, naviguant dans le monde grâce à ses mariages successifs. Ellen (Le Temps de l'innocence) : mariée à un homme conformiste, brillante et sensible, mais freinée par les conventions. Le couple (La Splendeur des Lansing) : jeunes mariés sans le sou, dont l'amour sera mis à l'épreuve par la puissance corrosive de l'argent. Des histoires de femmes prisonnières de leur éducation, des codes sociaux et de leurs passions, peintes avec grâce, subtilité et ironie, offrant à la fois tendresse et férocité. Une édition précédée d'une préface de Paul Bourget et d'une étude d'Hector Bianciotti.

Par Edith Wharton
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Edith Wharton

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le temps de l'innocence et autres romans par Edith Wharton

Commenter ce livre

 

Le temps de l'innocence et autres romans

Edith Wharton

Paru le 27/08/2026

1248 pages

Presses de la Cité

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258215757
9782258215757
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.