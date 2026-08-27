Le temps de l'innocence et autres romans

Cinq grands romans, cinq portraits de femmes confrontées aux codes d'une société new-yorkaise et européenne au tournant du XIXe siècle, portés par l'ironie et la finesse d'Edith Wharton : un classique incontournable et une porte d'entrée dans l'oeuvre pour les lectrices contemporaines, sensibles aux grandes héroïnes. Edith Wharton, la plume moderne et affranchie d'une pionnière Dans ce volume, la romancière américaine Edith Wharton décrypte la haute société new-yorkaise et européenne où, dans un monde d'hommes, les destins féminins se jouent entre contrainte et désir, conventions et émancipations. " Les gens trop sages ne me convainquent pas : ils n'ont jamais été tentés... " - Edith Wharton CHEZ LES HEUREUX DU MONDE (1905) LES BEAUX MARIAGES (1913) ETE (1917) LE TEMPS DE L'INNOCENCE (1920) LA SPLENDEUR DES LANSING (1922) Edith Wharton place la femme au coeur de ses romans. Elle fait preuve de classicisme, finesse psychologique et nuance dans l'analyse des sentiments, tout en décrivant l'impact de l'environnement et de la société sur l'individu, et la place des femmes dans un monde codifié. Dans cette sélection elle explore : Lily Bart (Chez les heureux du monde) : jeune femme pauvre et belle, aspirant à un mariage riche mais perdue par les contraintes sociales. Charity (Eté) : audacieuse et indépendante, prenant en main son destin là où les hommes n'ont pas besoin de courage. Undine (Les Beaux Mariages) : ambitieuse, vaniteuse et indomptable, naviguant dans le monde grâce à ses mariages successifs. Ellen (Le Temps de l'innocence) : mariée à un homme conformiste, brillante et sensible, mais freinée par les conventions. Le couple (La Splendeur des Lansing) : jeunes mariés sans le sou, dont l'amour sera mis à l'épreuve par la puissance corrosive de l'argent. Des histoires de femmes prisonnières de leur éducation, des codes sociaux et de leurs passions, peintes avec grâce, subtilité et ironie, offrant à la fois tendresse et férocité. Une édition précédée d'une préface de Paul Bourget et d'une étude d'Hector Bianciotti.