La seule anthologie grand public sur le marché regroupant les plus grands romans de La Comédie humaine : une fresque sociale et humaine, véritable patrimoine de la littérature française. Balzac, le visionnaire romanesque A travers des oeuvres majeures comme Eugénie Grandet, Le Père Goriot ou Illusions perdues, Honoré de Balzac explore une société observée dans son plus juste détail et dans laquelle une galerie de personnages inoubliables se mesurent à leurs ambitions, leurs désillusions. Leur soif de vie. Intemporel et puissamment incarné, l'univers balzacien est un révélateur des passions humaines. Edition présentée par deux spécialistes de Balzac, Pierre et Anne-Simone Dufief, avec une sélection pensée pour offrir aux lecteurs l'essentiel de Balzac, sa galerie de personnages inoubliables et la richesse de sa société romanesque. " Tous ses livres ne forment qu'un livre, livre vivant, lumineux, profond. " - Victor Hugo LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE GOBSECK LE PERE GORIOT LE COLONEL CHABERT LA MESSE DE L'ATHEE EUGENIE GRANDET ILLUSIONS PERDUES Dans ce volume : Balzac, une vie