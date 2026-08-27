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Les obligations

Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Eric Savaux

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Une approche synthétique et exhaustive. L'ouvrage porte sur le droit des obligations appliqué aux actes juridiques et se concentre surtout sur la théorie générale du contrat . Il étudie le contrat comme accord de volontés produisant des obligations (création, modification, transmission, extinction) mais aussi d'autres effets comme le transfert de propriété. Il analyse en détail la formation du contrat, ses conditions de validité et leurs sanctions, ses effets et les sanctions de l'inexécution. Au-delà des aspects techniques, le livre aborde des questions plus théoriques : le fondement du contrat et les raisons pour lesquelles l'ordre juridique permet aux parties de créer elles-mêmes des règles qui les obligent.

Par Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Eric Savaux
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Eric Savaux

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des obligations

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Les obligations

Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Eric Savaux

Paru le 27/08/2026

Editions Dalloz

39,00 €

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Scannez le code barre 9782247249039
9782247249039
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