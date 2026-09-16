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Astérix

Alexandre Karam

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50 scènes à découvrir en suivant les codes couleurs, dont des doubles pages ! Pars à la découverte du monde antique en suivant les pas d'Astérix et Obélix. De Rome à la Bretagne, en passant par l'Egypte et la Belgique, sans oublier le village gaulois, retrouve tous tes personnages préférés ! Cléopâtre, César, Bonemine, Abraracourcix, Zebigbos... ils n'attendent que tes couleurs pour prendre vie. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIEZ LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT - profitez d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie à vos personnages préférés PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Astérix de tous âges

Par Alexandre Karam
Chez Hachette

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Auteur

Alexandre Karam

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Astérix

Alexandre Karam

Paru le 16/09/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017356219
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