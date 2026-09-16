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#Imaginaire

Les Effacés

Margot Dessenne

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Et si la Chose n'était pas la menace la plus redoutable qui les attendait ? La mission est réussie et les mobilisés se réveillent à Erit avec l'espoir de reprendre une vie normale. Si Prym, célébré en héros, voit ses rêves patriotiques se réaliser, d'autres n'ont pas cette chance. Prison dorée pour Aleksander et Lise, avenir incertain pour Edward, enrôlement de force pour Olimpia et étrange rencontre pour Zuzanna : plus personne n'est en sécurité. Lorsqu'une guerre civile éclate et divise le pays, les survivants de la Zone se retrouvent devant un choix épineux : se faire une place dans la société d'Erit et survivre aux intrigues politiques, à la surveillance totale et à la propagande médiatique, ou tenter de regagner leur liberté, quel qu'en soit le prix. A moins que le passé ne balaie leurs dernières certitudes... Et si le véritable conflit se préparait dans l'ombre ?

Par Margot Dessenne
Chez Hachette

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Auteur

Margot Dessenne

Editeur

Hachette

Genre

Mondes futuristes

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Les Effacés

Margot Dessenne

Paru le 16/09/2026

608 pages

Hachette

9,90 €

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Scannez le code barre 9782017351894
9782017351894
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