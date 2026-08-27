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Institutions juridictionnelles

Mathieu Touzeil-Divina

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Les grands thèmes des institutions juridictionnelles illustrés par des mises en situation et des exemples détaillés. Dans une vision assumée de l'Unité du Droit, il est proposé, dans cet ouvrage, d'embrasser la plupart sinon toutes les institutions juridictionnelles susceptibles d'intéresser le citoyen et l'étudiant juriste français spécialement au regard du droit interne. Pour mieux les appréhender, un recours aux droits et aux institutions étrangers sera également pratiqué. Ce manuel, problématisé autour de neuf " séquences ", expose les éléments magistraux de chaque thème et qui, eux-mêmes, sont complétés par cinq situations détaillées précédées d'un " portrait-témoignage ".

Par Mathieu Touzeil-Divina
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Mathieu Touzeil-Divina

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Institutions judiciaires

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Institutions juridictionnelles

Mathieu Touzeil-Divina

Paru le 27/08/2026

Editions Dalloz

21,00 €

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Scannez le code barre 9782247230648
9782247230648
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