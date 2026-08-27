Après l'accueil triomphant de Confusion des étoiles, salué par le prix de la traduction du Pen Club 2025, Seghers accueille Vide d'amour, anthologie poétique d'Alda Merini, qui rassemble notamment les quarante poèmes de La Terre sainte, son recueil emblématique sur l'expérience asilaire. Cette anthologie établie par Maria Corti en 1991 présente des plaquettes de poésie longtemps épuisées d'Alda Merini, ainsi que de nombreux textes, pour la plupart inédits, trouvés dans des manuscrits ou exhumés du Fonds de manuscrits des auteurs modernes et contemporains abrité par l'université de Pavie. Elle est composée de plusieurs sections : " Vide d'amour ", dédiée à la mémoire du poète Giorgio Manganelli ; " Volume de chants " , qui comprend le célèbre " Je suis né le vingt et un du printemps " ; " Poèmes pour Charles ", " La Pie voleuse ", vingt portraits dédiés, entre autres, à Sappho, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Eugenio Montale mais aussi à elle-même (Alda Merini), à son père, à sa mère, à son frère Mario, au père Camillo qui l'a unie par les liens du mariage à Ettore Carniti. Suivent sept élégies écrites pour son second époux Michele Pierri et " Poesie pour Marina ", 17 poèmes dédiés à la directrice de la maison d'édition Scheiwiller, Marina Bignotti. La dernière section, intitulée " La Terre Sainte " , est le plus célèbre recueil d'Alda Merini. Paru en 1984, il relate avec une insondable crudité, un lyrisme tantôt sombre, tantôt lumineux, son séjour à l'asile .