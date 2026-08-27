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#Roman francophone

Mémoire, mode d'effroi

Iohannes Infernus

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Leur mémoire est morte ou fluctuante, vertigineusement incertaine, leur présent se résume à une succession de cauchemars. Bien souvent, les personnages de ce livre ont peine à croire en leur propre existence. Ils se demandent même si un jumeau perdu ou un intrus n'est pas en train de parler à leur place. Ils se raccrochent à des souvenirs improbables pour tenir bon et poursuivre ce qui leur reste de rêve et de semblant de vie. Certains se situent dans un au-delà lugubre, d'autres se réfugient dans des épopées intra-utérines. L'ombre les entoure, leur malaise empire, de terribles violences passées les hantent. Et pourtant ils doivent marcher encore. La fin ne vient pas. Qu'elle soit désirée ou non, elle ne vient pas.

Par Iohannes Infernus
Chez Robert Laffont

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Auteur

Iohannes Infernus

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

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Mémoire, mode d'effroi

Iohannes Infernus

Paru le 27/08/2026

240 pages

Robert Laffont

21,00 €

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Scannez le code barre 9782221285305
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